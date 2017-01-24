Александр Салугин: Планку задрали высоко, надо ее удерживать

читайте также

«Анжи» просматривает украинского защитника Белого и ведет переговоры по Хубулову В расположении «Анжи» прибыл центральный защитник Максим Белый, сообщает Sportbox.

«Крылья Советов» сыграют с «Тосно» и «Пахтакором» Стал известен график ближайших контрольных матчей самарских «Крыльев Советов».

Александр Спивак: Чемпионат выиграет «Зенит» Экс-полузащитник «Зенита» Александр Спивак дал большое интервью еженедельнику «Советский спорт футбол», в котором, в частности, высказался о том, кто в этом сезоне станет чемпионом России.

Генеральный директор «Ростова» покинул свой пост В руководстве «Ростова» произошли кадровые изменения.

«Милан» хочет заполучить Фернандеса? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

«Спартак» на сборе в ОАЭ проведет контрольный матч со словацкой «Жилиной» Футболисты московского «Спартака» проведут на сборе в ОАЭ товарищескую игру со словацкой «Жилиной», сообщает твиттер красно-белых.

Эрнани: ЦСКА или «Спартак»? Не считаю, что одна из команд сильнее Полузащитник «Зенита» Эрнани рассказал в интервью LANCE!, почему выбрал Россию и кто главный конкурент клуба в борьбе за титул.

Настасича в «Зените» не будет. Свежие трансферные новости и слухи «Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

Артем Ребров: Селихов чувствует, что его нормально приняли в «Спартаке» Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, как новички команды адаптируются в коллективе.

«Спартак» потеряет очки. ЦСКА надо выигрывать свои матчи». Обзор сборов (видео) «Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Видео дня: Глушаков попробовал себя в роли журналиста Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков попробовал себя в роли журналиста, взяв интервью у главы пресс-службы красно-белых Леонида Трахтенберга.

День в истории. Зе Луишу – 26! Сегодня, 24 января, футболист московского «Спартака» Зе Луиш празднует свой день рождения.

Экс-защитник «Ростова» Гуйе перешел в «Актобе» Сенегальский защитник Папа Гуйе, ранее выступавший за «Ростов», продолжит карьеру в «Актобе», сообщает официальный сайт клуба.

«Хочу, чтобы Кокорин завелся!». Рейтинг Евгения Ловчева Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает свой сериал.

Полузащитник «Рубина» Лестьенн стал отцом (фото) У полузащитника «Рубина» Максима Лестьенна родился сын, сообщает пресс-служба казанской команды.

Денис Глушаков: Кому за 30, добро пожаловать в «Клуб крокодилов» Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как проходит первый сбор красно-белых в зимнее межсезонье.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» направил запрос «Зениту» по трансферу Дзюбы Как сообщает Corriere dello Sport, китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» рассматривает возможность приобретения форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Кораблев покинул «Анжи» по состоянию здоровья Как сообщает пресс-служба «Анжи», генеральный директор махачкалинского клуба Сергей Кораблев принял решение покинуть клуб.

Телефутбол: скорее мертв, чем жив Ни один матч чемпионата России по футболу 2016/17 не попал в «топы» телевизионных рейтингов по универсальной аудитории.