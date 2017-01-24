Александр Салугин: Планку задрали высоко, надо ее удерживать
Нападающий «Амкара» Александр Салугин поделился впечатлениями от отпуска, а также от первой части учебно-тренировочных сборов.
- Отпуск провел в Дубае, как и многие футболисты. Там 70 % отпуска повышал свое индивидуальное мастерство. Теперь готовимся к возобновлению сезона. Задачи у нас серьезные. Давно не были в Турции. Поля здесь замечательные, условия хорошие. Первый отрезок сборов провели продуктивно. Планку задрали высоко, надо ее удерживать
- Отпуск провел в Дубае, как и многие футболисты. Там 70 % отпуска повышал свое индивидуальное мастерство. Теперь готовимся к возобновлению сезона. Задачи у нас серьезные. Давно не были в Турции. Поля здесь замечательные, условия хорошие. Первый отрезок сборов провели продуктивно. Планку задрали высоко, надо ее удерживать
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