«Спартак» на сборе в ОАЭ проведет контрольный матч со словацкой «Жилиной»

Футболисты московского «Спартака» проведут на сборе в ОАЭ товарищескую игру со словацкой «Жилиной», сообщает твиттер красно-белых.

Матч состоится 28 января.

«Спартак» сыграет на сборе в Эмиратах еще один контрольный матч - 28 января со словацкой «Жилиной», - сообщается в твиттере команды.

«Спартак» отправился на сбор в ОАЭ 18 января. Ранее сообщалось, что в Абу-Даби у красно-белых запланирован только один матч - с датским «Копенгагеном» 31 января.

Напомним, что после 17 туров подопечные Массимо Карреры лидируют в чемпионате России, в активе команды 40 очков.