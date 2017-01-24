Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону
25 января в Польше стартует чемпионат Европы по биатлону.
Расписание трансляций чемпионата Европы
Душники-Здруй, Польша
25 января
12:00 мск - индивидуальная гонка (мужчины)
15:30 мск - индивидуальная гонка (женщины)
27 января
12:00 мск - спринт (мужчины)
15:30 мск - спринт (женщины)
28 января
12:00 мск - гонка преследования (мужчины)
15:00 мск - гонка преследования (женщины)
29 января
12:00 мск - одиночная смешанная эстафета
15:00 мск - смешанная эстафета
Состав сборной России:
Женщины: Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова.
Мужчины: Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Юрий Шопин, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.
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