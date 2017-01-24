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Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

25 января в Польше стартует чемпионат Европы по биатлону.

Расписание трансляций чемпионата Европы

Душники-Здруй, Польша

25 января 

12:00 мск - индивидуальная гонка (мужчины)

15:30 мск - индивидуальная гонка (женщины)

27 января

12:00 мск - спринт (мужчины)

15:30 мск - спринт (женщины)

28 января

12:00 мск - гонка преследования (мужчины)

15:00 мск - гонка преследования (женщины)

29 января

12:00 мск - одиночная смешанная эстафета

15:00 мск - смешанная эстафета 

Состав сборной России: 

Женщины: Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова.

Мужчины: Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Юрий Шопин, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.

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