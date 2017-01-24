Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс6:4, 7:6Павлюченкова
Баскетбол  УНИКС- : -Фенербахче
Баскетбол  Жальгирис- : -ЦСКА
Хоккей  Амур1 : 2Слован
Хоккей  Динамо Минск- : -Автомобилист
Футбол  Марокко- : -Кот-д'Ивуар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Технический секретарь «Барселоны»: Переговоры с Месси идут очень и очень хорошо

Источник:  Sky SportsКомментарии

Технический секретарь «Барселоны» Роберт Фернандес рассказал о переговорах по продлению контракта с форвардом Лионелем Месси.

«Общение с Лео идет очень и очень хорошо, – сказал Фернандес в интервью RAC1. – Я спокоен, как и раньше в случае с Маскерано, Бускетсом, Суаресом и Неймаром. Также сейчас мы ведем переговоры с Иньестой и Тер Штегеном. Мы работаем, и я уверен, что они продолжат играть в «Барселоне».

Не важно, кто первым продлит контракт. Есть люди, которые стараются испортить ситуацию. Но мы работаем над этим вопросом уже давно».

Напомним, срок действия нынешнего контракта Месси с «Барселоной» завершается в 2018 году. Ранее стало известно, что новое соглашение 29-летнего аргентинца будет рассчитано до 2022 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Диего Симеоне: «Атлетико» ставил себя в невыгодное положение, но Гризманн помог нам добиться целиГлавный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о гостевом матче своей команды против «Атлетика» из Бильбао в рамках 19-го тура испанской Примеры (2:2).Номер с видом на Роналду. Как «Реал» сделает стадион самым крутым в мире (фото)Номер с видом на Роналду. Как «Реал» сделает стадион самым крутым в мире (фото)Летом 2017-го начнется реконструкция «Сантьяго Бернабеу». За 400 миллионов евро «Реал» собирается вывести стадион на космический уровень.Модрич из-за травмы пропустит около десяти дней, Марсело – месяцСтали известны результаты медицинского обследования полузащитника «Реала» Луки Модрича его партнера по команде защитника Марсело.«Барселона» подтвердила, что у Бускетса растяжение лодыжки«Барселона» опубликовала официальную информацию по поводу травмы полузащитника Серхио Бускетса. Напомним, что Бускетс был заменен из-за травмы уже в дебюте матча с «Эйбаром» (4:0).Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события неделиДерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Прогноз на матч «Осасуна» – «Севилья» от Василия Уткина (видео)Прогноз на матч «Осасуна» – «Севилья» от Василия Уткина (видео)Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин сделал прогноз на матч 19-го тура примеры.Бускетс из-за травмы пропустит около месяцаПолузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс выбыл из-за травмы на четыре недели, сообщает Marca.Поражение Макаровой, два очка Малкина и новый фильм о допинге в России. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Примера. 19-й тур. «Атлетик» сыграл вничью «Атлетико»,»Барселона» разгромила «Эйбар» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».«Барселона» разгромила «Эйбар», забив четыре безответных мяча«Барселона» разгромила «Эйбар», забив четыре безответных мячаВ матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде разгромила «Эйбар» со счетом 4:0.Бускетс получил травму в матче с «Эйбаром» (фото)Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в матче 19-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» получил травму лодыжки.«Эйбар» - «Барселона». Бускетс заменен на 10-й минуте из-за травмыУже на 10-й минуте гостевого матча 19-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» главный тренер «Барселоны» Луис Энрике был вынужден сделать замену. Травму получил полузащитник «Барсы» Серхио Бускетс.«Бетис» и «Спортинг» сыграли вничьюМатч 19-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Спортингом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту»Матч 19-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Сельтой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Реал Сосьедада».«Атлетик» и «Атлетико» сыграли вничьюМатч 19-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Атлетико» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.«Севилья» вырвала победу у «Осасуны»«Осасуна» дома уступила «Севилье» (3:4) в 19-м туре чемпионата Испании.Суарес. Как я кусался. Откровенная автобиографияСуарес. Как я кусался. Откровенная автобиографияМы продолжаем публиковать материалы в рубрике «Чтение на выходные»«Валенсия» заинтересована в приобретении Н'Динга«Валенсия» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Дельвину Н'Динга, сообщает Fichajes.com.«Валенсия» в гостях обыграла «Вильярреал»Футболисты «Вильярреала» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании проиграли «Валенсии».«Алавес» и «Леганес» разошлись миромМатч 19-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Леганесом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.
Главные новости
Ралли
Задай вопрос победителю «Дакара-2017» Эдуарду Николаеву!
Футбол
«Анжи» просматривает украинского защитника Белого и ведет переговоры по Хубулову
Футбол
Александр Спивак: Чемпионат выиграет «Зенит»
Бокс
Дэвид Хэй: Белью - нервый и толстый, он быстро будет нокаутирован
Футбол
«Спартак» на сборе в ОАЭ проведет контрольный матч со словацкой «Жилиной»
Теннис
Федерер обыграл Зверева и вышел в полуфинал Australian Open
Футбол
Юрген Клопп: Я сделаю все возможное, чтобы помочь Джеррарду стать сильным тренером
Футбол
Защитник «Интера», которым интересуется «Зенит», хочет играть в Англии
Футбол
Артем Ребров: Селихов чувствует, что его нормально приняли в «Спартаке»
Футбол
Видео дня: Глушаков попробовал себя в роли журналиста
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Андрес Иньеста
Андрес Иньеставсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости