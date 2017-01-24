Технический секретарь «Барселоны»: Переговоры с Месси идут очень и очень хорошо
Технический секретарь «Барселоны» Роберт Фернандес рассказал о переговорах
по продлению контракта с форвардом Лионелем Месси.
«Общение с Лео идет очень и очень хорошо, – сказал Фернандес в интервью RAC1. – Я спокоен, как и раньше в случае с Маскерано, Бускетсом, Суаресом и Неймаром. Также сейчас мы ведем переговоры с Иньестой и Тер Штегеном. Мы работаем, и я уверен, что они продолжат играть в «Барселоне».
Не важно, кто первым продлит контракт. Есть люди, которые стараются испортить ситуацию. Но мы работаем над этим вопросом уже давно».
Напомним, срок действия нынешнего контракта Месси с «Барселоной» завершается в 2018 году. Ранее стало известно, что новое соглашение 29-летнего аргентинца будет рассчитано до 2022 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически