Технический секретарь «Барселоны»: Переговоры с Месси идут очень и очень хорошо

Технический секретарь «Барселоны» Роберт Фернандес рассказал о переговорах по продлению контракта с форвардом Лионелем Месси.

«Общение с Лео идет очень и очень хорошо, – сказал Фернандес в интервью RAC1. – Я спокоен, как и раньше в случае с Маскерано, Бускетсом, Суаресом и Неймаром. Также сейчас мы ведем переговоры с Иньестой и Тер Штегеном. Мы работаем, и я уверен, что они продолжат играть в «Барселоне».

Не важно, кто первым продлит контракт. Есть люди, которые стараются испортить ситуацию. Но мы работаем над этим вопросом уже давно».

Напомним, срок действия нынешнего контракта Месси с «Барселоной» завершается в 2018 году. Ранее стало известно, что новое соглашение 29-летнего аргентинца будет рассчитано до 2022 года.