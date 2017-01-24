Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски: Надеюсь, что Gambit будут нервничать в игре с нами

Игрок команды Virtus.pro Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски в интервью hltv.org рассказал о предстоящем матче с Gambit.



«Никто не знает, что в голове у Zeus, возможно, он и сам не знает. Gambit выиграла DreamHack, но больших побед у них не было. Zeus – единственный человек, который выигрывал много, но четверо других парней не побеждали. Я надеюсь, что они будут нервничать в игре с нами и мы выйдем в четвертьфинал. План на завтра – победить, а после этого мы можем отдохнуть два дня и сделать много всего в Атланте», — сказал Ярослав.

Virtus.pro и Gambit eSports сыграют сегодня в 21:45. Победитель выйдет в четвертьфинал ELEAGUE Major 2017.



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