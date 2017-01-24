Дэвид Хэй: Белью - нервый и толстый, он быстро будет нокаутирован
Экс-чемпион мира в тяжелом и полутяжелом весах Дэвид Хэй уверен в своей победе над соотечественником Тони Белью.
- Ему нужно как-то повысить уверенность в своих силах. Поэтому Белью говорит, что у
меня недостаточно мужества… Иногда человек говорит так много, он сам начинает
верить в свое вранье. Реальность же такова, что он знает: я в хорошей форме и
я обладаю сильным ударом. Так что если он не собирается добиться
трансплантации подбородка, то…
На последней встрече лицом к лицу он был очень нервным и толстым. Если он не улучшит свои кондиции, Белью будет нокаутирован очень быстро, - заявил Хэй.
Напомним, поединок Хэй - Белью состоится 4 марта на арене «О2» в Лондоне
в рамках тяжелого веса. Чемпионский титул WBC в «крузервейте», принадлежащий Тони, на кону
стоять не будет.