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Дэвид Хэй: Белью - нервый и толстый, он быстро будет нокаутирован

Источник:  Sky SportsКомментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом и полутяжелом весах Дэвид Хэй уверен в своей победе над соотечественником Тони Белью.

- Ему нужно как-то повысить уверенность в своих силах. Поэтому Белью говорит, что у меня недостаточно мужества… Иногда человек говорит так много, он сам начинает верить в свое вранье. Реальность же такова, что он знает: я в хорошей форме и я обладаю сильным ударом. Так что если он не собирается добиться трансплантации подбородка, то…

На последней встрече лицом к лицу он был очень нервным и толстым. Если он не улучшит свои кондиции, Белью будет нокаутирован очень быстро, - заявил Хэй.

Напомним, поединок Хэй - Белью состоится 4 марта на арене «О2» в Лондоне в рамках тяжелого веса. Чемпионский титул WBC в «крузервейте», принадлежащий Тони, на кону стоять не будет.

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