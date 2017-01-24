Дрю Даути: Участие игроков НХЛ в ОИ? Меня устроит любой вариант

Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути высказался об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Если честно, то я даже не следил за переговорами. Как решат, так и будет. Конечно, я хотел бы сыграть на Олимпиаде, хотел бы снова представлять свою страну, но что будет, то будет.

Я хотел бы поехать туда, но есть Кубки мира, затем Олимпиада, сезон получается долгим, много матчей. Так что меня устроит любой вариант», – приводит слова Даути официальный сайт НХЛ.

В составе сборной Канады Даути выигрывал золото Олимпиады в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.

Напомним, ИИХФ продолжает переговоры с НХЛ об участии игроков лиги в Олимпиаде. По словам президента ИИХФ Рене Фазеля, окончательно этот вопрос решится в феврале.