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Александр Спивак: Чемпионат выиграет «Зенит»

Максим Михалко, Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Спивак дал большое интервью еженедельнику «Советский спорт футбол», в котором, в частности, высказался о том, кто в этом сезоне станет чемпионом России.

- Кто на ваш взгляд, будет до конца турнира бороться за золото?

- Я думаю, его «Зенит» выиграет. Почему? Самая стабильная команда. Даже «Спартак» спадов не избежал. А «Зенит» ни по игре, ни по результату не проваливается.

- Что вам нравится и не нравится в нынешнем российском футболе?

- С одной стороны, такой команды, каким был «Спартак» при Романцеве, мы уже не увидим. Нет у нас таких сыгранных, стилистически узнаваемых команд с отличным набором исполнителей во всех линиях. В тоже время, вижу повод и для оптимизма – я считаю, наш футбол прогрессирует.

- Да вы что!?

- Меня в начале сезона спрашивали о предпочтениях, я сказал, что нравятся «Крылья».  Это вызвало удивление – мол, самарцы же идут на последнем месте. Но я смотрел несколько их матчей подряд –  интересно команда играла! Управляемо, разнообразно, слаженно. Проигрывали «Крылья» из-за частных нелепых ошибок. И я считаю закономерным, что перед зимним перерывом они стали набирать очки и покинули зону вылета. А проблемы многих команд имеют нефутбольную причину.

Полностью интервью со Спиваком читайте в ближайшем номере еженедельника «Советский спорт футбол» и на нашем сайте.

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