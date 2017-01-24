«Крылья Советов» сыграют с «Тосно» и «Пахтакором»

Стал известен график ближайших контрольных матчей самарских «Крыльев Советов».

Третий сбор «Крыльев Советов» пройдет в Белеке с 11 по 25 февраля. 16 февраля самарцы проведут контрольный матч с «Пахтакором», занимающим пятое место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.

20 февраля «Крылья» встретятся с одним из лидеров первенства ФНЛ - клубом «Тосно». Заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к весеннему отрезку чемпионата команда Вадима Скрипченко проведет 23 февраля против минского «Динамо».



Самарский клуб после 17 туров занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.