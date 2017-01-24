«Анжи» просматривает украинского защитника Белого и ведет переговоры по Хубулову

В расположении «Анжи» прибыл центральный защитник Максим Белый, сообщает Sportbox.

Последним клубом 26-летнего украинца был хорватский «Хайдук», за который в сезоне-2015/16 он провел 32 матча. До этого 26-летний защитник играл на Украине за такие клубы как «Заря», «Сталь», «Шахтер-2».

Белый выступал за молодежную сборную Украины, провел за национальную команду на юношеском уровне 49 матчей и забил пять мячей. Защитник в составе юношеской сборной Украины стал чемпионом Европы-2009, не сыграв в финальной стадии ни одного матча.

Кроме этого, по информации источника, с «Анжи» по-прежнему тренируется с махачкалинцами и защитник «Динамо» Виталий Дьяков. Кроме того, «Анжи» вступил в официальные переговоры с «Кубанью» по полузащитнику Арсену Хубулову.

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