Чейз Кэри: Мы пришли к выводу, что последние четыре-пять лет Формула-1 не развивалась

Новый исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри высказался о решении компании Liberty Media сменить руководство серии.

«Мы изучили этот бизнес и пришли к выводу, что за последние четыре-пять лет он не рос, спорт не развивался, имея при этом хороший потенциал, – приводит Motorsport.com слова Кэри. – Необходимо было создать новую организационную структуру, чтобы спорт мог расти соразмерно требованиям современного мира. Кроме того, нужно работать с партнерами по бизнесу так, чтобы спорт стал тем, чем он должен быть для болельщиков».

Напомним, накануне стало известно о том, что компания Liberty Media купила Формулу-1, после чего Кэри сменил Берни Экклстоуна на посту исполнительного директора.

Экклстоун, возглавлявший Формулу-1 на протяжении 40 лет, станет почетным президентом серии.