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Александр Яременко: У нас нет опасений за допинг-пробы наших волейболистов

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко – о высказываниях Жибы про допинг в мужской сборной России на Играх-2012.

- Я бы не стал сейчас комментировать это высказывание, потому что у меня нет уверенности, что оно достоверно. Да и на Жибу это не похоже, - говорит Александр Яременко. – Любое высказывание может быть вырвано из контекста. Тем более, 31 января планируется первое заседание комиссии Международной федерации волейбола (FIVB), которая была недавно учреждена, куда входит и Жиба. И накануне этого заседания я бы не хотел ничего комментировать.

- В эту комиссию вошла Екатерина Гамова.

- Именно. Но я могу сказать, что у нас нет никаких опасений за допинг-пробы наших волейболистов, у нас не было никаких нарушений на Олимпиаде в Лондоне.

- Как часто волейболисты сдавали пробы во время Игр в Лондоне?

- Согласно регламента, после каждого матча один человек из команды проходил допинг-контроль.

Голосование: Бразилец Жиба, куривший марихуану, обвинил наших волейболистов в допинге на Играх-2012. Как поступить?

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