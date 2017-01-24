Шамиль Тарпищев: Россиянки сыграли на Australian Open в свою силу, но Кузнецова могла бы обыграть Уильямс
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступления наших игроков на Australian Open.
- Считаю, девочки выступили в свою силу. Возможно, играй в четвертьфинале Светлана Кузнецова, она могла бы победить Винус - ее стиль игры больше подходит под противостояние с американкой. Но что рассуждать с этой точки зрения, если Светлана проиграла. А так, повторюсь, все девочки сыграли в свою силу, - заявил Тарпищев.
Напомним, Анастасия Павлюченкова последней из россиянок покинула одиночную сетку Australian Open, уступив Винус Уильямс. Ранее она выбила из борьбы соотечественницу Светлану Кузнецову.
Матч
Уильямс В. (США) - Павлюченкова А. (Россия) - 6:4, 7:6
Место и дата
24 января 03:00, , Онлайн-трансляция
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