Шамиль Тарпищев: Россиянки сыграли на Australian Open в свою силу, но Кузнецова могла бы обыграть Уильямс

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступления наших игроков на Australian Open.

- Считаю, девочки выступили в свою силу. Возможно, играй в четвертьфинале Светлана Кузнецова, она могла бы победить Винус - ее стиль игры больше подходит под противостояние с американкой. Но что рассуждать с этой точки зрения, если Светлана проиграла. А так, повторюсь, все девочки сыграли в свою силу, - заявил Тарпищев.

Напомним, Анастасия Павлюченкова последней из россиянок покинула одиночную сетку Australian Open, уступив Винус Уильямс. Ранее она выбила из борьбы соотечественницу Светлану Кузнецову.

