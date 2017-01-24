ФИФА официально подтвердила, что жеребьевка ЧМ-2018 пройдет в Кремле

Виталий Мутко: Если бы Инфантино попросил, я бы не выдвигался на пост президента РФС

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко не подтвердил информацию о том, что президент ФИФА Джанни Инфантино просил его не выдвигаться на пост главы Российского футбольного союза.