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ФИФА официально подтвердила, что жеребьевка ЧМ-2018 пройдет в Кремле

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

ФИФА на своем официальном сайте подтвердила, что жеребьевка финальной части чемпионата мира-2018 пройдет в Кремлевском дворце в Москве 1 декабря 2017 года.

Вчера вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что жеребьевка мирового первенства пройдет в Кремлевском дворце съездов. 

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах РФ: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.  


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