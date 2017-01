ФИФА официально подтвердила, что жеребьевка ЧМ-2018 пройдет в Кремле

ФИФА на своем официальном сайте подтвердила, что жеребьевка финальной части чемпионата мира-2018 пройдет в Кремлевском дворце в Москве 1 декабря 2017 года.

Вчера вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что жеребьевка мирового первенства пройдет в Кремлевском дворце съездов.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах РФ: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

🗓️The #WorldCup Final Draw will take place on 1 December in the State Kremlin Palace Concert Hall, Moscow 🇷🇺 pic.twitter.com/NkddVbhaAd