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Валерий Газзаев: Гостиничный бизнес в преддверии чемпионата мира гонится за сиюминутной прибылью

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев призвал владельцев российских гостиниц ответственно подходить к ведению своего бизнеса в преддверии ЧМ-2018.

- Чемпионат мира по футболу является, фактически, национальным проектом, это не только сама игра, не только антураж внутри стадиона, но и создание качественной современной инфраструктуры, предоставление услуг, отвечающих самым высшим мировым стандартам. Налицо безответственные действия со стороны представителей гостиничного бизнеса в погоне за сиюминутной прибылью.

Против России ведется масштабная информационная война, в том числе и по линии спорта, вдвойне важно провести лучший чемпионат в истории футбола с точки зрения организации, чтобы не дать иностранным гостям ни малейшего повода для критики.

Надеюсь, что не только соответствующие службы примут меры для устранения нарушений, но и сами владельцы гостиниц и хостелов будут более ответственны в преддверии грядущего события, - цитирует Газзаева агентство ТАСС.

С начала текущего года в ходе мониторинга в Москве было найдено 148 нелегальных гостиниц и хостелов, продолжающих оказывать услуги бронирования. В них, отметил он, были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологических норм.

Чемпионат мира по футболу 2018 года должен пройти на 12 стадионах в 11 российских городах.




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