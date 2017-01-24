Валерий Газзаев: Гостиничный бизнес в преддверии чемпионата мира гонится за сиюминутной прибылью
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев призвал владельцев российских гостиниц ответственно подходить к ведению своего бизнеса в преддверии ЧМ-2018.
- Чемпионат
мира по футболу является, фактически, национальным проектом, это не
только сама игра, не только антураж внутри стадиона, но и создание
качественной современной инфраструктуры, предоставление услуг,
отвечающих самым высшим мировым стандартам. Налицо безответственные действия со стороны представителей гостиничного бизнеса в погоне за сиюминутной прибылью.
Против России ведется масштабная информационная война, в том числе и по линии спорта, вдвойне важно провести лучший чемпионат в истории футбола с точки зрения организации, чтобы не дать иностранным гостям ни малейшего повода для критики.
Надеюсь,
что не только соответствующие службы примут меры для устранения
нарушений, но и сами владельцы гостиниц и хостелов будут более
ответственны в преддверии грядущего события, - цитирует Газзаева агентство ТАСС.
С начала текущего года в ходе мониторинга в Москве было найдено 148 нелегальных гостиниц и хостелов, продолжающих оказывать услуги бронирования. В них, отметил он, были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологических норм.
Чемпионат мира по футболу 2018 года должен пройти на 12 стадионах в 11 российских городах.