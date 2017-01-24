Валерий Газзаев: Гостиничный бизнес в преддверии чемпионата мира гонится за сиюминутной прибылью

Надеюсь, что не только соответствующие службы примут меры для устранения нарушений, но и сами владельцы гостиниц и хостелов будут более ответственны в преддверии грядущего события, - цитирует Газзаева агентство ТАСС.



С начала текущего года в ходе мониторинга в Москве было найдено 148 нелегальных гостиниц и хостелов, продолжающих оказывать услуги бронирования. В них, отметил он, были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологических норм.

Чемпионат мира по футболу 2018 года должен пройти на 12 стадионах в 11 российских городах.





