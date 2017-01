Дэрил «iceiceice» Кох: Мы не питаем особых надежд на The Kiev Major

Капитан команды Team Faceless Дэрил «iceiceice» Кох в своем блоге на dota2.178.com рассказал о партнерах по команде, о major-турнирах и о времени в EHOME. Блог перевел портал dota2.ru.

«После TI5 я решил, что хочу играть из Сингапура. Мне нравилось в Китае, но я немного устал, и решил поиграть с друзьями, которые поддерживали мою идею. Тем не менее, мне также очень сильно хотелось немного поиграть с игроками из Vici Gaming, и я решил остаться на еще один год. Доиграв TI6 в составе EHOME, я почувствовал, что действительно слишком устал, и вернулся в родной для меня Южно-Азиатский Регион.



NutZ до этого играл в MVP, но еще раньше долго жил в Сингапуре, поэтому мы с ним достаточно плотно общались, xy - это мой хороший друг, и мы с ним вместе играли в Zenith. А Jabz — это парень, который откликнулся на мое сообщение в Twitter о поиске мидера. Мы попробовали его в игре, он подошел и попал в команду.



На мой взгляд, очень важно иметь в команде человека такого плана, как Jabz — сверхмотивированного новичка, который всегда настроен на победу. Если его не будет, то, по моему мнению, команда хороших, опытных друзей вряд ли сможет добиться результата. Black^ это мотивированный «задрот», Jabz это ребенок нашей команды, NutZ — это просто какой-то дурачок, а xy- — «мажор» из богатой семьи, у которого очень красивые сестры, но сам он, честно говоря, похож на урода.



Разница между игровой обстановкой в Китае и в Южно-Восточной Азии достаточно велика. Это относится и к зарплатам, и к качеству тренировок. Например, для организации тренировочного процесса в Китае существуют специальные люди, составляющие расписание, следящие за его выполнением, и подбирающие оборудование для игроков. Сейчас же мы предоставлены самим себе. Скажу спасибо людям, которые помогали мне во всех китайских командах. Вы — хорошие люди!



Что касается The Boston Major, то я не могу сказать, что мне понравился его формат. Формат Single Elimination, который популярен на турнирах по другим MOBA-играм, на мой взгляд, не совсем подходит для Dota 2. В League of Legends есть фиксированные сезоны и ранги, роль поражения там немного уменьшается. В Dota 2 же, при таком формате турнира практически любая команда может выбить из соревнования любую другую. Конечно, это не оправдание проигрыша, но результаты турнира становятся слишком непредсказуемы, и ты можешь враз потерять всё от одного только неудачного стечения обстоятельств. При этом, зрителям, пожалуй, только интереснее смотреть соревнования такого формата из-за накала страстей.



Конечно, такие крупные турниры, как Major’ы, тоже мотивируют игроков выкладываться, но мне кажется, что это широко распространенное мнение — если мы играем не на The International, то можно и проиграть, главное — к лету быть в хорошей форме. Именно поэтому вы можете наблюдать не самое лучшее выступление китайских команд сейчас, а также увидите множество изменений в составах в следующий трансферный период.



Team Faceless — очень молодая команда, у которой пока что достаточно много мест, над которыми стоит работать. Поэтому мы не питаем особых надежд на The Kiev Major. Сперва нам надо полностью выложиться на квалификациях, показав себя с самой сильной стороны.

На TI6 я играл в составе EHOME, и я думаю что главной проблемой этой команды был я сам. Во время соревнования я из-за всех сил старался сохранять психологическое равновесие, поэтому не слишком много общался со своими тиммейтами. Во время игры с EG я все таки не выдержал и сломался. Таким образом, главной причиной поражения нашей команды был я сам.

По моему мнению, тот состав EHOME был просто замечательным, и если мне в жизни выпадет такой шанс, то я с радостью бы поиграл с этими людьми еще! Ситуация была таковой, что за месяц до начала TI6 меня пригласили играть на керри в EHOME. Получается, у меня был месяц на то, чтобы привыкнуть к новой для себя позиции, на которой я ранее никогда не играл на профессиональном уровне. В это время мне очень сильно помогли LaNm и 71, их помощь просто неоценима! И в DK, и в EHOME, LaNm научил меня очень многому. Он – самый лучший капитан из всех, которых я знаю! old chicken и old eleven научили меня разным фишкам людей без личной жизни, которые в своей жизни только играют и едят. Конечно, old chicken также рассказал мне много разных деталей про позицию керри, на которой он играл до меня».



