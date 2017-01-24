Лескотт перешел в «Сандерленд»

Защитник Джолеон Лескотт подписал контракт с «Сандерлендом». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

34-летний игрок обороны стал первым новичком команды в зимнее трансферное окно и может дебютировать в составе «черных котов» 31 января в матче с «Тоттенхэмом».

Лескотт оставался без клуба с ноября после того как покинул АЕК (Афины) спустя три месяца с момента подписания контракта.

Напомним, ранее защитник играл в «Вулверхэмптоне» (2000-2006), «Эвертоне» (2006-2009), «Манчестер Сити» (2009-2014), «Вест Бромвиче» (2014-2015) и «Астон Вилле» (2015-2016).

Добавим, что в «Эвертоне» Лескотт играл под руководством нынешнего главного тренера «Сандерленда» Дэвида Мойеса.

Напомним, «Сандерленд» занимает последнее место в премьер-лиге, отставая на три очка от 17-го места, которое дает право остаться в элите.