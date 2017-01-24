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Джокович вошел в состав сборной Сербии на матч с Россией

Источник:  Davis CupКомментарии

Сборная Сербии объявила состав на матч 1/8 финала Кубка Дэвиса с командой России. 

За сербов в предстоящей встрече сыграют: Новак Джокович, Виктор Троицки, Душан Лайович и Ненад Зимонич.

Матч пройдет с 3 по 5 февраля в сербском городе Ниш. Напомним, сборная России по итогам прошлого сезона вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса.

Ожидается, что за нашу команду в предстоящей встрече сыграют Андрей Кузнецов, Андрей Рублев, Константин Кравчук и Евгений Донской.

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