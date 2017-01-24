Джокович вошел в состав сборной Сербии на матч с Россией
Сборная Сербии объявила состав на матч 1/8 финала Кубка Дэвиса с командой России.
За сербов в предстоящей встрече сыграют: Новак Джокович, Виктор Троицки, Душан Лайович и Ненад Зимонич.
Матч пройдет с 3 по 5 февраля в сербском городе Ниш. Напомним, сборная России по итогам прошлого сезона вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса.
Ожидается, что за нашу команду в предстоящей встрече сыграют Андрей Кузнецов, Андрей Рублев, Константин Кравчук и Евгений Донской.
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