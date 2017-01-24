Виталий Кафанов: «Ростов» Бердыева сделал шаг вперед по сравнению с «Рубином»

Тренер вратарей «Ростова», ранее работавший с Курбаном Бердыевым в «Рубине», Виталий Кафанов рассказал, чем отличаются два клуба друг от друга.

- У нас и в Казани были новые наработки, но мы их тогда до конца не успели довести. Это касалось атаки. Год без команды Курбан Бекиевич провел с большой пользой, и по сравнению с «Рубином» мы сделали шаг вперед.

- Тем не менее игру вашей команды порой продолжают называть оборонительной.



- По-моему, очевидно, что футбол «Ростова» и того «Рубина» отличается. Сейчас наша команда играет острее, выше прессингует, чаще заставляет соперника ошибаться на своей половине, в том числе около штрафной. Во втором матче с «Баварией» были моменты, где у нас это получалось. Важно отметить и коллектив, который сложился в нашей команде. Возможно, это простые слова, но крепкий, сплоченный и дружный коллектив – весомый фактор в достижениях «Ростова» на поле, - цитирует Кафанова еженедельник «Футбол».

Напомним, что Бердыев тренировал «Рубин» с 2001 по 2013 годы. В 2014 году российский специалист возглавил «Ростов». С 2016 года Бердыев занимает пост вице-президента «Ростова».