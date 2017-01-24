Александр Овечкин: Орлов – русский Лидстрем

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал крупную победу над «Каролиной» (6:1) и дубль защитника Дмитрий Орлова.

«От таких игр всегда получаешь удовольствие, – приводит Washington Post слова Овечкина. – Конечно, когда ты забиваешь пять голов, очень вероятно, что соперник бросит играть, и у тебя появляется больше свободы и пространства. Это хорошо.

Очевидно, что Орлов обладает невероятным броском. Мы всегда говорим ему, чтобы он больше бросал, но он скорее играет как Лидстрем. Русский Лидстрем».

25-летний Орлов во второй раз в своей карьере НХЛ сделал дубль.

Добавим, что на счету Овечкина в этом матче голевая передача, что позволило капитану «Вашингтона» продлить результативную серию до восьми матчей.