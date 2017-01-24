Александр Овечкин: Орлов – русский Лидстрем
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал крупную победу
над «Каролиной» (6:1) и дубль защитника Дмитрий Орлова.
«От таких игр всегда получаешь удовольствие, – приводит Washington Post слова Овечкина. – Конечно, когда ты забиваешь пять голов, очень вероятно, что соперник бросит играть, и у тебя появляется больше свободы и пространства. Это хорошо.
Очевидно, что Орлов обладает невероятным броском. Мы всегда говорим ему, чтобы он больше бросал, но он скорее играет как Лидстрем. Русский Лидстрем».
25-летний Орлов во второй раз в своей карьере НХЛ сделал дубль.
Добавим, что на счету Овечкина в этом матче голевая передача, что позволило капитану «Вашингтона» продлить результативную серию до восьми матчей.
Матч
Вашингтон - Каролина - 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
Голы:
Стаал (Линдхольм, Ахо), 4:39 (0:1 - бол.). Орлов (Кузнецов, Бураковски), 11:49 (1:1 - бол.). Уильямс (Нисканен, Алзнер), 17:05 (2:1). Орлов (Коннолли, Бураковски), 28:06 (3:1). Кузнецов (Уильямс, Алзнер), 38:40 (4:1). Оши (Овечкин, Бэкстрём), 53:30 (5:1). Эллер (Шмидт, Бураковски), 57:13 (6:1).
Место и дата
24 января 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция