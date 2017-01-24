Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс6:4, 7:6Павлюченкова
Баскетбол  УНИКС- : -Фенербахче
Баскетбол  Жальгирис- : -ЦСКА
Хоккей  Амур1 : 2Слован
Хоккей  Динамо Минск- : -Автомобилист
Футбол  Марокко- : -Кот-д'Ивуар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» сыграет товарищеский матч с норвежским «Оддом»

Источник:  ФК «Одд»Комментарии

«Зенит» на сборе в Испании проведет товарищеский матч против «Одда».

Игра состоится 1 февраля и начнется в 18:25. 27 января петербуржцы встретятся с еще одним клубом из Норвегии «Волеренгой».

Напомним, на первом зимнем сборе в ОАЭ «Зенит» провел шесть товарищеских матчей. Сине-бело-голубые дважды обыграли «Чанчунь Ятай» (5:2, 4:0), сыграли вничью с «Айнтрахтом» (0:0), «Видеотоном» (1:1) и ташкентским «Локомотивом» (0:0), и разгромили молодежку «Сохара» (14:1).

Первый официальный матч в 2017 году команда Мирчи Луческу сыграет 16 февраля в 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Матч пройдет в Брюсселе, ответная встреча состоится 23 февраля в Петербурге.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Спивак: «Зенит» стал чужим? Так и естьАлександр Спивак: «Зенит» стал чужим? Так и естьОдин из лидеров старого доброго «Зенита», возможно, заслуживал большего.«Крылья Советов» сыграют с «Тосно» и «Пахтакором»Стал известен график ближайших контрольных матчей самарских «Крыльев Советов».Александр Спивак: Чемпионат выиграет «Зенит»Экс-полузащитник «Зенита» Александр Спивак дал большое интервью еженедельнику «Советский спорт футбол», в котором, в частности, высказался о том, кто в этом сезоне станет чемпионом России.«Милан» хочет заполучить Фернандеса? Таблица трансферов РФПЛ«Милан» хочет заполучить Фернандеса? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Эрнани: ЦСКА или «Спартак»? Не считаю, что одна из команд сильнееЭрнани: ЦСКА или «Спартак»? Не считаю, что одна из команд сильнееПолузащитник «Зенита» Эрнани рассказал в интервью LANCE!, почему выбрал Россию и кто главный конкурент клуба в борьбе за титул.Защитник «Интера», которым интересуется «Зенит», хочет играть в АнглииЗащитник «Интера» Андреа Раноккиа выразил желание продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ.«Спартак» потеряет очки. ЦСКА надо выигрывать свои матчи». Обзор сборов (видео)«Спартак» потеряет очки. ЦСКА надо выигрывать свои матчи». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Хочу, чтобы Кокорин завелся!». Рейтинг Евгения Ловчева«Хочу, чтобы Кокорин завелся!». Рейтинг Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает свой сериал.«Тяньцзинь Цюаньцзянь» направил запрос «Зениту» по трансферу ДзюбыКак сообщает Corriere dello Sport, китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» рассматривает возможность приобретения форварда «Зенита» Артема Дзюбы.Сергей Кирьяков: Видно, что игроки «Арсенала» устали, сказываются нагрузкиГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение своей команды в контрольном матче от «Шахтера» из Караганды (0:1).«Терек» сыграл вничью с «Заглембе» в товарищеском матче«Терек» разошелся миром с польским «Заглембе» (1:1) в товарищеском матче на сборе в Турции.«Тосно» сыграло вничью с «Политехником» на сборе в Турции, Милевский забил голВо второй контрольной игре первого тренировочного сбора «Тосно» сыграло вничью с румынским «Политехником» из Яссы со счетом 3:3.Федор Щербаченко: Луческу и Каррера почувствовали конкуренцию со стороны Радимова и БушмановаРоссийский специалист Федор Щербаченко выразил мнение, что наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов не должен покидать столичный клуб. Ранее сообщалось, что наставник близок к приходу в молодежную сборную России.Лига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. ПокаЛига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. ПокаУЕФА опубликовал таблицу достижений клубов в Лиге чемпионов за всю ее историю. «Спартак» - лучший из российских клубов.«Спартак» занял 30-е место в сводной таблице Лиги чемпионовУЕФА составил и опубликовал на своем официальном сайте таблицу Лиги чемпионов всех времен.Дзюба не покинет «Зенит» в зимнее трансферное окноНападающий «Зенита» Артем Дзюба не покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщил Агентству бизнес новостей (АБН) источник, близкий к работе трансферного отдела петербургского клуба.Виктор Гончаренко: Нет, я не завидую «Спартаку» и «Зениту»Виктор Гончаренко: Нет, я не завидую «Спартаку» и «Зениту»Главный тренер ЦСКА заявил, что у него нет зависти к «Спартаку» и «Зениту» и объяснил, почему Игнашевич вызывает у него восхищение.«Челси» поборется с «Зенитом» за РаноккьюВ борьбу за защитник «Интера» Андреа Раноккью включился лондонский «Челси», сообщает Сalcioline.com.Виктор Гончаренко: Зависти к «Спартаку» и «Зениту» у меня нетГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что без завтсти смотрит на селекционную политику «Спартака» и «Зенита».Сразу несколько китайских клубов хотят купить ДзюбуНесколько китайских футбольных клубов заинтересованы в приобретении нападающего сборной России.
Главные новости
Теннис
Шамиль Тарпищев: Шансы выше у сербов, но мы поедем играть и выигрывать
Волейбол
Геннадий Шипулин: Слова Жибы – выдумка и ерунда
Бокс
Промоутерские торги по бою Бетербиев - Баррера пройдут 3 февраля
Теннис
Джокович вошел в состав сборной Сербии на матч с Россией
Футбол
Валерий Газзаев: Гостиничный бизнес в преддверии чемпионата мира гонится за сиюминутной прибылью
Теннис
Шамиль Тарпищев: Россиянки сыграли на Australian Open в свою силу, но Кузнецова могла бы обыграть Уильямс
Волейбол
Александр Яременко: У нас нет опасений за допинг-пробы наших волейболистов
Футбол
«Анжи» просматривает украинского защитника Белого и ведет переговоры по Хубулову
Футбол
Александр Спивак: Чемпионат выиграет «Зенит»
Бокс
Дэвид Хэй: Белью - нервый и толстый, он быстро будет нокаутирован
все новости
Одд
Оддкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости