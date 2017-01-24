«Зенит» сыграет товарищеский матч с норвежским «Оддом»
«Зенит» на сборе в
Испании проведет товарищеский матч против «Одда».
Игра состоится 1 февраля и начнется в 18:25. 27 января
петербуржцы встретятся с еще одним клубом из Норвегии «Волеренгой».
Напомним, на первом зимнем сборе в ОАЭ «Зенит» провел шесть
товарищеских матчей. Сине-бело-голубые дважды обыграли «Чанчунь Ятай» (5:2, 4:0),
сыграли вничью с «Айнтрахтом» (0:0), «Видеотоном» (1:1) и ташкентским «Локомотивом»
(0:0), и разгромили молодежку «Сохара» (14:1).
Первый официальный матч в 2017 году команда Мирчи Луческу сыграет
16 февраля в 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Матч пройдет в
Брюсселе, ответная встреча состоится 23 февраля в Петербурге.
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