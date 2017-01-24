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Промоутерские торги по бою Бетербиев - Баррера пройдут 3 февраля

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Международная федерация бокса (IBF) назначила на 3 февраля промоутерские торги за право организации поединка между российским полутяжем Артуром Бетербиевым и кубинцем Салливаном Баррерой. 

Официальные письма с соответствующим уведомлением были разосланы представтелям обоих боксеров, сообщает Le Journal de Montréal. 

Этот бой будет носить статус элиминатора по версии IBF в полутяжелом весе, а его победитель станет обязательным претендентом для Андре Уорда, который также владеет поясами WBA и WBO после своей победы над Сергеем Ковалевым.

Отметим, что Баррера уже встречался с Уордом в 2016 году и уступил единогласным решением судей.

Бетербиев, которому вчера исполнилось 32 года, в прошлом бою нокаутировал парагвайца Исидро Прието в первом раунде, а Баррера в свою очередь одержал досрочную победу над украинцем Вячеславом Шабранским.

Артур Бетербиев: Мой поединок с Баррерой состоится, он показал себя настоящим бойцом


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