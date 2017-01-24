Геннадий Шипулин: Слова Жибы – выдумка и ерунда

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин высказался о заявлении бывшего игрока сборной Бразилии Жибы, который обвинил российских волейболистов в употреблении допинга на Олимпийских играх в Лондоне.

«Это все выдумки Жибы и ерунда. Сколько времени прошло, и он начал что-то заявлять. Я не знаю, что им движет. Есть официальная информация – допуск сборных на Игры, команды там проходят контроль. Не надо обращать внимание на такие заявления», – приводит «Р-Спорт» слова Шипулина.

Отметим, что 40-летний Жиба занимает пост председателя комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB) и собирается дать ход делу о перераспределении медалей Олимпийских игр в Лондоне.

Напомним, в финале Олимпиады Россия нанесла поражение Бразилии, за которую играл Жиба.