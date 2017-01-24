Петр Ян: Сейчас тренируюсь в Хасавюрте у тренера Гусейнова

Российский наилегчайшей весовой категории Петр Ян готовится к поединку против Магомеда Магомедова в Хасавюрте.

«Я недавно вернулся со сборов в Таиланде. Там понемногу втягивался в тренировочный процесс, сильно не нагружал себя, чуть колена «подзакачивал». Как вернулся, сразу написал Зелимхану Гусейнову – тренеру Майрбека Тайсумова по вольный борьбе, спросил можно ли к ним приехать.

Он сразу пригласил меня к ним приехать, и вот я здесь. В зале сейчас со мной тренируются Магомед и Юсуф Раисовы, Расул Албасханов и ещё много серьезных ребят вольников. Тренировки просто отличные, тренер уделяет всем по максимуму внимания. Отношение хорошее – меня по-доброму приняли, ребята все нормальные. Скоро ждите новостей по моему следующему бою!», - заявил Ян.

Напомним, что Ян является претендентом на пояс чемпиона ACB в наилегчайшем весе. Чемпионом является Магомед Магомедов.