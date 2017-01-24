Шамиль Тарпищев: Шансы выше у сербов, но мы поедем играть и выигрывать

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Дэвиса в Сербии.

- Хачанов и Медведев заменили Донского и Рублева. Ребята тоже готовы играть, но исходя из соперника, мы выбрали такой состав. Шансы, конечно, выше у сербов, но мы едем играть и выигрывать, - заявил Тарпищев.

Ранее стало известно, что за сборную Сербии в предстоящем матче сыграет вторая ракетка мира Новак Джокович.

Напомним, сборная России по итогам прошлого сезона вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса.



