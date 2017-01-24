Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс6:4, 7:6Павлюченкова
Баскетбол  УНИКС- : -Фенербахче
Баскетбол  Жальгирис- : -ЦСКА
Хоккей  Амур1 : 2Слован
Хоккей  Динамо Минск- : -Автомобилист
Футбол  Марокко- : -Кот-д'Ивуар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шамиль Тарпищев: Шансы выше у сербов, но мы поедем играть и выигрывать

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Дэвиса в Сербии.

- Хачанов и Медведев заменили Донского и Рублева. Ребята тоже готовы играть, но исходя из соперника, мы выбрали такой состав. Шансы, конечно, выше у сербов, но мы едем играть и выигрывать, - заявил Тарпищев.

Ранее стало известно, что за сборную Сербии в предстоящем матче сыграет вторая ракетка мира Новак Джокович. 

Напомним, сборная России по итогам прошлого сезона вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джокович вошел в состав сборной Сербии на матч с РоссиейСборная Сербии объявила состав на матч 1/8 финала Кубка Дэвиса с командой России.Шамиль Тарпищев: Россиянки сыграли на Australian Open в свою силу, но Кузнецова могла бы обыграть УильямсПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступления наших игроков на Australian Open.Медведев и Хачанов сыграют с Джоковичем в Кубке ДэвисаПрезидент Федерации тенниса России и капитан мужской сборной Шамиль Тарпищев огласил состав национальной команды на матч первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса против сборной Сербии.Джокович сыграет против России в матче 1/8 финала Кубка ДэвисаПобедитель 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде серб Новак Джокович примет участие в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса-2017 со сборной России.Шамиль Тарпищев: Кузнецова действует стабильнее ПавлюченковойПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что матч четвертого круга Australian Open между россиянками Светланой Кузнецовой и Анастасией Павлюченковой получится упорным, но Светлана имеет небольшое преимущество.Шамиль Тарпищев: Павлюченкова показывает на Australian Open игру очень высокого качестваПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление российской теннисистки Анастасии Павлюченковой на Открытом чемпионате Австралии.Шамиль Тарпищев: Касаткина не смогла восстановиться после игры с КерберПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной в четвертьфинале турнира в Сиднее.Шамиль Тарпищев: Не сомневаюсь в психологической стойкости ШараповойПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возвращение Марии Шараповой на корт в апреле на турнире в Штутгарте.Шамиль Тарпищев: Шарапова на ОИ-2020 способна завоевать золотоПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российская теннисистка Мария Шарапова может сыграть за национальную сборную на Олимпиаде 2020 года в Токио.Шамиль Тарпищев: В следующем году Кузнецова может победить на одном из турниров «Большого шлема»Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением об игре петербургской теннисистки Светланы Кузнецовой.Шамиль Тарпищев: Шараповой нужно быть готовой к тому, что зрители будут болеть против нееПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от возвращения в WTA-тур Марии Шараповой.Шамиль Тарпищев: Самое значимое событие 2016 года? Золото Весниной и Макаровой на ОлимпиадеПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, какое событие для него было самым значимым в 2016 году.Тарпищев назвал состав сборной России на матч с Сербией в Кубке ДэвисаПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал состав сборной России против команды Сербии в матче первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса.Джокович не планирует играть с Россией в Кубке ДэвисаВторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не включил матч со сборной России в розыгрыше Кубка Дэвиса в свое расписание на 2017 год.Шамиль Тарпищев посетил академию Рафаэля НадаляПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев посетил академию испанского теннисиста Рафаэля Надаля.Шамиль Тарпищев: Поражение Шараповой ничего не значитГлава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянки Марии Шараповой в выставочном матче с олимпийской чемпионкой Игр-2016 пуэрториканкой Моникой Пуиг.Шамиль Тарпищев: Вторая часть доклада Макларена может быть аналогична первой, но не сильнееЧлен Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.Шамиль Тарпищев: Вот сформирую через пару лет боеспособный состав и отдам бразды правленияПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвел итоги года.Сборная Аргентины впервые выиграла Кубок Дэвиса, обыграв в финале ХорватиюФинальный матч Кубка Дэвиса между сборными Хорватии и Аргентины завершился победой аргентинских теннисистов. Итоговый счет противостояния – 3:2 в пользу аргентинцев.Дель Потро обыграл Чилича и сравнял счет в финальном матче Кубка Дэвиса Хорватия - АргентинаАргентинец Хуан Мартин Дель Потро в матче финала Кубка Дэвиса обыграл хорвата Марина Чилича. Счет в финальном противостоянии вновь стал равным.
Главные новости
Теннис
Шамиль Тарпищев: Шансы выше у сербов, но мы поедем играть и выигрывать
Волейбол
Геннадий Шипулин: Слова Жибы – выдумка и ерунда
Бокс
Промоутерские торги по бою Бетербиев - Баррера пройдут 3 февраля
Теннис
Джокович вошел в состав сборной Сербии на матч с Россией
Футбол
Валерий Газзаев: Гостиничный бизнес в преддверии чемпионата мира гонится за сиюминутной прибылью
Теннис
Шамиль Тарпищев: Россиянки сыграли на Australian Open в свою силу, но Кузнецова могла бы обыграть Уильямс
Волейбол
Александр Яременко: У нас нет опасений за допинг-пробы наших волейболистов
Футбол
«Анжи» просматривает украинского защитника Белого и ведет переговоры по Хубулову
Футбол
Александр Спивак: Чемпионат выиграет «Зенит»
Бокс
Дэвид Хэй: Белью - нервый и толстый, он быстро будет нокаутирован
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Шамиль Тарпищев
Шамиль Тарпищеввсе новости
Кубок Дэвиса
Кубок Дэвисатаблицакалендарьстатистикатексты/новости