«Лион» рассчитывает на переход Эвра

Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо заявил, что будет рад, если защитник «Ювентуса» Патрис Эвра пополнит состав «ткачей».

По данным французских изданий, 35-летний Эвра может перейти в «Лион» уже в зимнее трансферное окно.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал понять, что француз, скорее всего, покинет клуб. Несмотря на то, что Эвра выходил в стартовом составе команды во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов, в национальном чемпионате он принял участие всего в трех играх.

«Патрис Эвра – отличный игрок. Он завоевал много трофеев, обладает большим опытом. Конечно, такой игрок интересен нам», – сказал Женезьо.

Отметим, что во Франции Эвра играл за «Ниццу» (2000-2002) и «Монако» (2002-2006).

Добавим, что ранее «Лион» подписал контракт с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Мемфисом Депаем.