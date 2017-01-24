Team Empire анонсировала обновленный состав по League of Legends

Организация Team Empire представила обновленный состав по League of Legends, который будет играть в Лиге Претендентов.



К Владиславу «Antariys» Смородину присоединяются Роман «Ques» Генералов, Александр «Pyrex» Степаненко, Максим «MID666» Тарасов и Владислав «Kinzu» Белоконь. Лев «Moor1s» Квич замет роль игрока замены.



«После окончания летнего сплита LCL мы взяли паузу. Важно было разобрать допущенные ошибки и понять, как правильно двигаться дальше. В итоге было принято решение собирать новый состав с чистого листа.



В первую очередь, мы искали тренера, и я очень рад, что именно Филипп теперь занимает эту должность. Мы сразу нашли общий язык, что очень важно при совместной работе. Представленный сегодня состав был собран ещё в ноябре прошлого года. За два с половиной месяца игроки и тренер проделали большую работу, подтвердив, что они достойны выступать под тегом Empire.



Сейчас команда находится на буткемпе, где готовится к своим первым матчам в Лиге Претендентов. Задача только одна – вернуться в LCL по итогам весеннего сплита, и у нас есть все шансы, чтобы выполнить её», — прокомментировал спортивный директор Team Empire Александр «StrangeR» Соломонов.



Состав команды Team Empire:



Роман «Ques» Генералов (капитан)

Владислав «Antariys» Смородин

Александр «Pyrex» Степаненко

Максим «MID666» Тарасов

Владислав «Kinzu» Белоконь

Лев «Moor1s» Квич (запасной)

Филипп «Haduken» Романов (тренер)



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