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Team Empire анонсировала обновленный состав по League of Legends

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Организация Team Empire представила обновленный состав по League of Legends, который будет играть в Лиге Претендентов.

К Владиславу «Antariys» Смородину присоединяются Роман «Ques» Генералов, Александр «Pyrex» Степаненко, Максим «MID666» Тарасов и Владислав «Kinzu» Белоконь. Лев «Moor1s» Квич замет роль игрока замены.

«После окончания летнего сплита LCL мы взяли паузу. Важно было разобрать допущенные ошибки и понять, как правильно двигаться дальше. В итоге было принято решение собирать новый состав с чистого листа.

В первую очередь, мы искали тренера, и я очень рад, что именно Филипп теперь занимает эту должность.  Мы сразу нашли общий язык, что очень важно при совместной работе. Представленный сегодня состав был собран ещё в ноябре прошлого года. За два с половиной месяца игроки и тренер проделали большую работу, подтвердив, что они достойны выступать под тегом Empire. 

Сейчас команда находится на буткемпе, где готовится к своим первым матчам в Лиге Претендентов. Задача только одна – вернуться в LCL по итогам весеннего сплита, и у нас есть все шансы, чтобы выполнить её», — прокомментировал спортивный директор Team Empire Александр «StrangeR» Соломонов.

Состав команды Team Empire:  

Роман «Ques» Генералов (капитан)  
Владислав «Antariys» Смородин  
Александр «Pyrex» Степаненко  
Максим «MID666» Тарасов  
Владислав «Kinzu» Белоконь  
Лев «Moor1s» Квич (запасной)   
Филипп «Haduken» Романов (тренер)

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