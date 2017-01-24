Магомед Магомедов: Борьба — слабая сторона Яна, поэтому он приехал ко мне в Дагестан

Чемпион лиги ACB в наилегчайшем весе Магомед Магомедов отреагировал на новость о том, что его будущий соперник Петр Ян занимается борьбой в Хасавюрте.

«Видел, что Ян в Дагестане. Он понимает, что борьба - его слабая сторона, но я думаю, все равно проблем не составит мне его переводить в партер. Все помнят, что мы с ним конфликтовали, и, скорее всего, думают, что мы подеремся раньше времени, так как он приехал ко мне домой в Дагестан. Но я не буду нарушать наши традиции, мы очень гостеприимный народ, даже наоборот, готов ему помочь. Так что, Петр, если будет желание - заходи к нам в «Даг Файтер». Пользуйся гостеприимством пока можешь, скоро оно кончится», - написал Магомедов в инстаграме.