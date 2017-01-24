«Советский спорт» начинает публикацию серии материалов, посвященных бегу

Уже совсем скоро начнется теплый сезон, и «Советский спорт» начинает публикацию серии материалов, посвященных тому, как, где и зачем стоит заниматься бегом. В нашем большом проекте мы вместе с профессиональными экспертами будем рассказывать о том, как правильно поставить технику бега, как выбирать экипировку и места для тренировок, как подобрать подходящий плей-лист и получать максимум пользы от занятий бегом.

Первый материал - «Как правильно заниматься бегом» - уже опубликован на нашем сайте. Продолжение следует.



