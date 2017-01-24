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Тарас Хтей: В 2012-м WADA неоднократно нас проверяло. Жиба занимается пиаром своего кулинарного шоу

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Санкт-Петербурге» поделился мнением о словах бразильского волейболиста Жибы про употребление допинга российскими игроками на лондонской Олимпиаде.

- Поведение Жибы оскорбляет. Он все видел сам прекрасно. Тот финал закончился в нашу пользу, поэтому он и расстроился. Сейчас много скандалов вокруг всего российского спорта, поэтому Жиба и попытался поворошить события пятилетней давности. Я играл вместе с бразильцем в одинцовской «Искре»: нормальный парень. Не знаю, что им движет сейчас. Мне кажется, с его стороны такие заявления не корректны. Могу честно заявить: мы не употребляли никакие запрещенные препараты. Посмотрим, будут ли какие-то расследования, но нам сказать нечего. В 2012-м мы сдавали многочисленные пробы, WADA неоднократно нас проверяла. Наверняка эти пробы где-то хранятся, а нам краснеть не за что.

- Зачем это Жибе?
- Хочет сделать самопиар. Я слышал, что у него своя кулинарная передача на бразильском телевидении. Таким образом зарабатывает себе рейтинг. Жиба - выдающийся спортсмен, к которому прислушиваются люди, но это все пустые слова и его мысли. Надеюсь, все будет хорошо, ведь мы выиграли тот финал честно. Передаю Жибе большой привет, мне очень неприятно было слышать его слова, - сказал Хтей в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Жиба призвал отстранить от соревнований семерых российских волейболистов, упомянутых в докладе Макларена, а так же лишить сборную России золота Олимпиады в Лондоне. В финале волейбольного турнира лондонских  Игр российская сборная обыграла команду Бразилии со счетом 3:2, уступая 0:2 по ходу встречи.

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