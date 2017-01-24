Тарас Хтей: В 2012-м WADA неоднократно нас проверяло. Жиба занимается пиаром своего кулинарного шоу
Санкт-Петербурге»
поделился мнением о словах бразильского волейболиста Жибы про употребление
допинга российскими игроками на лондонской Олимпиаде.
- Поведение Жибы оскорбляет. Он все видел сам прекрасно. Тот
финал закончился в нашу пользу, поэтому он и расстроился. Сейчас много
скандалов вокруг всего российского спорта, поэтому Жиба и попытался поворошить
события пятилетней давности. Я играл вместе с бразильцем в одинцовской
«Искре»: нормальный парень. Не знаю, что им движет сейчас. Мне
кажется, с его стороны такие заявления не корректны. Могу честно заявить: мы не
употребляли никакие запрещенные препараты. Посмотрим, будут ли какие-то
расследования, но нам сказать нечего. В 2012-м мы сдавали многочисленные пробы,
WADA неоднократно нас проверяла. Наверняка эти пробы где-то хранятся, а нам
краснеть не за что.
- Зачем это Жибе?
- Хочет сделать самопиар. Я слышал, что у него своя кулинарная передача на бразильском телевидении. Таким образом зарабатывает себе рейтинг. Жиба - выдающийся спортсмен, к которому прислушиваются люди, но это все пустые слова и его мысли. Надеюсь, все будет хорошо, ведь мы выиграли тот финал честно. Передаю Жибе большой привет, мне очень неприятно было слышать его слова, - сказал Хтей в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Жиба призвал отстранить от соревнований семерых
российских волейболистов, упомянутых в докладе Макларена, а так же лишить
сборную России золота Олимпиады в Лондоне. В
финале волейбольного турнира лондонских Игр
российская сборная обыграла команду Бразилии со счетом 3:2, уступая 0:2 по ходу
встречи.