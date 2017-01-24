Харри Кейн: Глупо уйти из «Тоттенхэма», когда здесь работает один из лучших специалистов мира

Габриэль Жезус: Понял, что болельщики не празднуют гол, так что разозлился на себя

Новичок «Манчестер Сити» Габриэль Жезус, ставший игроком английского клуба в текущее трансферное окно, поделился от дебюта в чемпионате Англии.