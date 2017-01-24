Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс6:4, 7:6Павлюченкова
Баскетбол  УНИКС- : -Фенербахче
Баскетбол  Жальгирис- : -ЦСКА
Хоккей  Амур1 : 2Слован
Хоккей  Динамо Минск- : -Автомобилист
Футбол  Марокко- : -Кот-д'Ивуар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Харри Кейн: Глупо уйти из «Тоттенхэма», когда здесь работает один из лучших специалистов мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал о своих планах на будущее, отметив, что не собирается менять клубную прописку.

«Был бы удивлен, если бы кто-то решился покинуть команду на данном этапе сезона. Да, нам действительно чего-то не хватает, чтобы выиграть трофей. Но, повторюсь, было бы глупо уйти из «Тоттенхэма», когда здесь работает один из лучших в мире специалистов. К тому же, скоро у нас будет новый стадион. Нас ждет светлое будущее», – сказал футболист сборной Англии, слова которого приводит Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Кейном интересуется «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

На данный момент лондонский клуб, набрав 46 очков, занимает третье место в таблице АПЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Каким будет новый стадион «Тоттенхэма»Каким будет новый стадион «Тоттенхэма»Футбольные стадионы давно перестали быть всего лишь «домом» для команды.Почему в Англии стали меньше смотреть футбол? Цифры, которые вас точно удивятПочему в Англии стали меньше смотреть футбол? Цифры, которые вас точно удивятА «Челси» в этом сезоне крут не только потому, что лидирует в АПЛ с отрывом.Хосеп Гвардиола: В матче с «Тоттенхэмом» у меня было чувство дежавюГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с «Тоттенхэмом» в рамках 22-го тура АПЛ (2:2).Габриэль Жезус: Понял, что болельщики не празднуют гол, так что разозлился на себяНовичок «Манчестер Сити» Габриэль Жезус, ставший игроком английского клуба в текущее трансферное окно, поделился от дебюта в чемпионате Англии.Удаление Венгера и проломленный череп. Главные события 22-го тура АПЛУдаление Венгера и проломленный череп. Главные события 22-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в 22-м туре английской премьер-лиги.Роман Гутцайт: Какие же классные тренеры Гвардиола и ПочеттиноКомментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Гутцайт поделился впечатлениями от игры 22-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».Гнев Гвардиолы. Как «Манчестер Сити» упустил победу над «Тоттенхэмом»Гнев Гвардиолы. Как «Манчестер Сити» упустил победу над «Тоттенхэмом»«Манчестер Сити», ведя по ходу матча 2:0, не смог победить на своем поле «Тоттенхэм» в 22-м туре чемпионата Англии.Маурисио Почеттино: Мы набрали очень ценное очкоГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал гостевую ничью с «Манчестер Сити» (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.Хосеп Гвардиола: Нам грустно, потому что мы играли хорошоГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.Майкл Оуэн: К тем, кто честен, нет справедливостиБывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о спорном эпизоде с неназначенным пенальти с матче 22-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» (2:2).Сон Хын Мин: «Тоттенхэм» силен духомНападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал гостевую ничью с «Манчестер Сити» (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничьюМатч 22-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». Алдервейрелд получил травму и был замененЗащитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд получил травму в матче против «Манчестер Сити» в 22-м туре чемпионата Англии. Из-за этого он был заменен.Маурисио Почеттино: Исторически «Тоттенхэм» был более заметным, чем «Манчестер Сити»Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино перед матчем 22-м тура премьер-лиги с «Манчестер Сити» сравнил два клуба.Уго Льорис о Деле Алли: В этом парнишке есть изюминкаВратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис в восторге от партнера Алли Деле.«Может, я недостаточно хорош для этих игроков?» Главный матч Хосепа Гвардиолы«Может, я недостаточно хорош для этих игроков?» Главный матч Хосепа Гвардиолы«Советский спорт» анонсирует матч между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» в 22-м туре чемпионата Англии.Уго Льорис: До Почеттино в «Тоттенхэме» был бардак…Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис считает, что с нынешним тренером команда способна подняться на небывалую высоту.«Зенит» поднялся в рейтинге самых доходных клубов. Что мы узнали из исследования«Зенит» поднялся в рейтинге самых доходных клубов. Что мы узнали из исследованияИзвестная аудиторская компания Deloitte опубликовала очередной список самых доходных клубов мира.Кэрролл подписал контракт с «Суонси»Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Том Кэрролл подписал контракт с «Суонси», рассчитанный на 3,5 года. Об этом сообщает официальный twitter «лебедей».Харри Кейн: Если «Тоттенхэм» продолжит играть так же и дальше – станет чемпиономФорвард «Тоттенхэма» Харри Кейн высказался о перспективах команды в борьбе за чемпионство в премьер-лиге.
Главные новости
Олимпиада
Филип Крэйвен: Я не знаю, будет ли сборная России на ОИ-2018
Бокс
Мэнни Пакьяо: Я человек, а не робот. Четыре боя за год - это просто невозможно
Легкая атлетика
Андрей Дмитриев: IAAF отметила спортсменов и тренеров, которые поддержали заложение в России «института информаторов»
Футбол
Юрген Клопп: Надеемся, что Коутиньо связывает свое будущее именно с «Ливерпулем»
Хоккей
Александр Шмурнов: Эти люди больше не имеют права надевать свитер «Спартака»
Футбол
Секу Конде: «Амкар» должен играть в Европы, я верю в это
Волейбол
Павел Колобков: Заявление Жибы недостойно выдающего спортсмена
Легкая атлетика
Елена Исинбаева: Наших атлетов очерняют несостоявшиеся спортсмены!
Теннис
Шамиль Тарпищев: Шансы выше у сербов, но мы поедем играть и выигрывать
Волейбол
Геннадий Шипулин: Слова Жибы – выдумка и ерунда
все новости
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Харри Кейн
Харри Кейнвсе новости
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттиновсе новости