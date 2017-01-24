Харри Кейн: Глупо уйти из «Тоттенхэма», когда здесь работает один из лучших специалистов мира
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал о своих планах на будущее, отметив, что не собирается менять клубную прописку.
«Был бы удивлен, если бы кто-то решился покинуть команду на данном этапе сезона. Да, нам действительно чего-то не хватает, чтобы выиграть трофей. Но, повторюсь, было бы глупо уйти из «Тоттенхэма», когда здесь работает один из лучших в мире специалистов. К тому же, скоро у нас будет новый стадион. Нас ждет светлое будущее», – сказал футболист сборной Англии, слова которого приводит Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что Кейном интересуется «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».
На данный момент лондонский клуб, набрав 46 очков, занимает третье место в таблице АПЛ.
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