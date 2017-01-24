Павел Колобков: Заявление Жибы недостойно выдающего спортсмена

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал заявление бывшего волейболиста сборной Бразилии Жибы, который обвинил семь игроков сборной России в употреблении допинга на Олимпийских играх в Лондоне.

«Если у Жибы есть какие-то доказательства, пусть их предъявляет. Но это выглядит странно и смешно. Команда Бразилии (в олимпийском финале) безвольно проиграла три заключительные партии, это безусловно ему обидно, он расстроен. Но оправдывать свои поражения такими заявлениями – это не говорит о силе спортсмена. Такие заявления недостойны выдающегося спортсмена», – приводит «Р-Спорт» слова Колобкова.

40-летний Жиба занимает пост председателя комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB) и собирается дать ход делу о перераспределении медалей Олимпийских игр в Лондоне.

Напомним, в финале Олимпиады Россия нанесла поражение Бразилии, за которую играл Жиба.