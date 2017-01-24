Секу Конде: «Амкар» должен играть в Европы, я верю в это
Защитник «Амкара» Секу Конде уверен в том, что пермская команда сможет занять высокое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона.
- Мое мнение - 95%, что мы займем 4−5 место по итогам чемпионата, так как «Амкар» должен играть в Лиге Европы на следующий сезон. Я верю в это, - цитирует Конде «Свободная пресса» со ссылкой на официальный сайт пермского клуба.
После 17 туров «Амкар» занимает шестую позицию в турнирной таблице РФПЛ (27 очков).
5 марта пермяки сыграют на выезде с «Уралом».
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