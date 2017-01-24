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Александр Шмурнов: Эти люди больше не имеют права надевать свитер «Спартака»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о московском дерби между «Спартаком» и ЦСКА, которое завершилось разгромной победой армейцев (6:1).

«Провалить дерби – позор, а после 8 поражений нужно грызть лед, но не допустить такого. Эти люди не имеют больше права надевать свитер клуба», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

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Матч

Спартак - ЦСКА - 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)

Голы:

да Коста (Петров, Ничушкин), 7:31 (0:1 - бол.). Андронов 27:56 (0:2). Попов (Петров, Ничушкин), 32:25 (0:3). Денисов (Кузьменко), 32:46 (0:4). да Коста (Блажиевский, Кузьменко), 38:04 (0:5). Глазачев (Васильев), 46:30 (1:5). Кутузов (Кузьменко), 53:18 (1:6).

Место и дата

23 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

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