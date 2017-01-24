Брайан Идову: «Амкар» сохраняет боеспособность, несмотря на уход Селихова и Джикия

Защитник «Амкара» Брайан Идову уверен в том, что уход из команды двух ключевых футболистов не ухудшит результаты команды.

- Несмотря на уход ведущих игроков, Селихова и Джикия, оставшийся коллектив боеспособен, - цитирует Идову «Свободная пресса» со ссылкой на официальный сайт клуба.

Напомним, в зимнее трансферное окно защитник Георгий Джикия и вратарь Александр Селихов перешли в московский «Спартак».

После 17 туров «Амкар» занимает шестую позицию в турнирной таблице РФПЛ (27 очков).

5 марта пермяки сыграют на выезде с «Уралом».