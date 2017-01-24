«Краснодар» хочет взять Шишкина в бесплатную аренду

Защитник «Локомотива« Роман Шишкин может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

При этом клуб Сергея Галицкого рассчитывает в зимнее трансферное окно договориться с «Локомотивом» о бесплатной аренде 29-летнего защитника до конца сезона, включив в соглашение пункт о последующем выкупе прав на игрока.

Напомним, контракт Шишкина с «Локомотивом» рассчитан до лета 2018 года.

В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей в премьер-лиге. В начале января стало известно о том, что «Локомотив» разрешил игроку вести переговоры с другими клубами. Кроме того, Шишкин не полетел с командой на сбор в Испанию.