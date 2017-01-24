Винченцо Монтелла: Ньянг может покинуть «Милан», он обсуждает этот вопрос с руководством

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла сообщил, что форвард «россонери» М'Байе Ньянг близок к смене клубной прописке в текущее трансферное окно.

«Ньянг может покинуть наш клуб. Сейчас он обсуждает этот вопрос с руководством, но могу вас заверить, что он не будет вызван на игру против «Ювентуса».

У этого футболиста были взлеты и падения, но мы всегда старались помочь ему стать лучше. Но в определенный момент с ним произошло что-то непонятное. Не хочу притворяться, мне просто нечего добавить», – сказал специалист, слова которого приводит Goal.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард «Милана» провел во всех турнирах 17 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Франции в 15 млн евро, а его контракт с «россонери» рассчитан до 2019 года.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на игрока является лондонский «Арсенал».