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Юрген Клопп: Надеемся, что Коутиньо связывает свое будущее именно с «Ливерпулем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном уходе полузащитника Фелиппе Коутиньо, на которого, как сообщают СМИ, претендует «Барселона».

Отметим, что эту информацию подтвердил экс-игрок каталонского клуба и соотечественник игрока – Рональдиньо.

«Считаю, что он счастлив находиться в нашем клубе. Все надеются, что Коутиньо связывает свое будущее именно с «Ливерпулем», – сказал немецкий специалист, слова которого приводит Goal.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые планируют приобрести полузащитника «Ливерпуля» летом 2017 года и готова выложить за него 65 млн фунтов, но наставник «красных» настаивает на продлении контракта с футболистом.  

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Ливерпуль» 18 матчей, забил 6 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока английской команды в 34 млн евро, а его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2020 года.

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