Андрей Дмитриев: Проблема в том, что ВФЛА имеет слабую власть в регионах и проблема допинга уходит глубоко на периферию

Российский легкоатлет Андрей Дмитриев рассказал о своей встрече с представителями IAAF.

- Утром 24 января я принял участие во встрече-беседе с рабочей группой Международной федерации легкоатлетической федераций (ИААФ) во главе с Руне Андерсеном. Встреча прошла в Москве, хочу поблагодарить членов рабочей группы за желание выслушать меня и руководство ВФЛА за организацию встречи.

Из не самых позитивных моментов выводов встречи было следующее:

- признание, что ВФЛА имеет слабую власть в регионах и проблема допинга уходит глубоко на периферию, было отмечено устойчивость крепких старых связей в регионах, не смотря на появление новых лиц в верхнем уровне руководства ВФЛА;

- признание, что очень большая наша проблема — это старое сознание большинства спортсменов и тренеров, и общественное мнение по поводу самого допинг-скандала (теории заговора, утверждения, что все во всем мире «сидят» на еще более лучшем допинге, что без допинга невозможно достигнуть результатов мирового уровня, отрицание допинговой проблемы и т.д.), которое широко распространено и до сих пор продолжает звучать, и, к сожалению, усваивается подрастающим, новым, поколением спортсменов, - цитирует Дмитриева «Спорт изнутри».

Ранее Андрей Дмитриев стал информатором немецкого телеканала ARD, выпустившего новый документальный фильм о допинге в российском спорте.