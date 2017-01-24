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«Интер» может купить летом Верратти, Маркиньоса и Бернардески

Источник:  Football ItaliaКомментарии

«Интер» готовится провести активную трансферную кампанию летом 2017 года.

Сейчас «нерадзурри» не могут потратить серьезную сумму на покупку игроков из-за финансового фэйр-плей. Однако летом ограничения могут быть сняты, в случае если клуб выйдет на безубыточность по итогам финансового года. После чего китайские владельцы «Интера» из компании Suning Group готовы выделить деньги на усиление состава.

В оборону «Интер» рассчитывает подписать защитника «ПСЖ» Маркиньоса. В качестве альтернативы ему рассматривают Костаса Маноласа из «Ромы».

В середину поля главной целью клуба станет полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти. В борьбе за 24-летнего итальянца «Интеру» придется выдержать конкуренцию с «Реалом», «Ювентусом» и «Баварии» и предложить французам не меньше 80 миллионов евро. Другими вариантами станут Лукас Биглия из «Лацио» и Лоренцо Пеллегрини из «Сассуоло».

Усилить атаку «Интера» могут форварды Федерико Бернардески («Фиорентина») и Доменико Берарди («Сассуоло»). Рассматривается и более бюджетный вариант по возвращению в Европу Джексона Мартинеса, уехавшего в китайский «Гуанчжоу Эвергранд».

Также «Интер» следит за ситуацией с продлением контракта полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса.

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