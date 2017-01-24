Форвард дортмундской «Боруссии» стал игроком «Гранады» (фото)
Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос продолжит карьеру в чемпионате Испании.
Игрок сборной Колумбии на правах аренды пополнил ряды «Гранады». Как сообщает пресс-служба представителя Примеры, соглашение между клубами рассчитано до конца текущего сезона.
Adrián Ramos entrena con la plantilla con permiso del Dortmund ▶️ https://t.co/LCt3VDw5D8 pic.twitter.com/qyDMIXodzY— Granada C.F. (@GranadaCdeF) 24 января 2017 г.
В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел во всех турнирах за «Боруссию» 11 матчей, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока сборной в 6 млн евро, а его контракт с немецким клубом рассчитан до 2018 года.
Ранее сообщалось, что Рамосом интересуется клуб из чемпионата Китая.
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