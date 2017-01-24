Андрей Дмитриев: IAAF отметила спортсменов и тренеров, которые поддержали заложение в России «института информаторов»

Российский легкоатлет Андрей Дмитриев рассказал о своей встрече с представителями IAAF.

«Из очевидно положительных моментов выделю следующее:

- Была отмечена проделанная ВФЛА работа по пунктам, акцентировано, что большинство критериев о восстановлению было выполнено;

- Отмечено заложение новой антидопинговой культуры «снизу», в лице многих спортсменов и некоторых тренеров, которые поддержали категоричную позицию нулевой терпимости к допингу и заложение «института информаторов».

Я рассказал про то большое число людей, которые поддержали меня лично после моей статьи, про категоричную позицию по допингу перспективной группы специалиста Владимира Пронина, и про просто невероятный по своему содержанию и эффекту бой, который ведет в медиа-пространстве известный российский легкоатлет Сергей Литвинов.

Проинформировал, что с каждым днем вокруг этих лиц собирается ве больше и больше адекватных личностей, и особо отметил поддержку, которую мы получили со стороны ВФЛА: начата работа со спортивным директором ВФЛА по внедрению и продвижению наработок самой современной спортивной науки, проведены личные встречи с руководством и ведется открытый конструктивный диалог», - цитирует Дмитриева «Спорт изнутри».

Ранее Андрей Дмитриев стал информатором немецкого телеканала ARD, выпустившего новый документальный фильм о допинге в российском спорте.