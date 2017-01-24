Александр Тарханов: Павлюченко не играл из-за проблем со спиной

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о впечатлениях от игры новичков команды.

– Бикфалви – опытный футболист, обладает хорошими качествами, – приводит слова Тарханова официальный сайт клуба. – То, что он является игроком сборной Румынии, – это знак качества, хороший показатель. Посмотрим на него в ближайших играх. Но я думаю, что опыт у него достаточно большой, поэтому здесь проблем не будет.

– Большой выбор игроков в середине поля, который теперь есть у «Урала», – приятная для тренера головоломка?

– Нет, это не головоломка. Я буду смотреть на то, кто как будет проявлять себя. Плюс сейчас уже в общей группе начнет работать Роман Емельянов. Так что выбор есть. Когда выбора нет – вот это плохо, а когда он есть – это лучше.

– В контрольных матчах не играл Роман Павлюченко. Что случилось?

– Сегодня вечером он возобновит работу в общей группе. У Романа возникли небольшие проблемы со спиной, и он тренировался индивидуально, поэтому и не принимал участия в игре. Но мы проверили в деле Конате, он провел хороший матч.

– Что можете сказать об аргентинском нападающем Макси Ролоне, который приехал на просмотр и сыграл в матче с «Астрой»?

– Пока ничего не могу сказать. Обученный парень, технически очень хорошо оснащен. Отыграл все 90 минут, выдержал. Но конкретики пока по нему нет.

Напомним, в воскресенье «Урал» потерпел поражение в контрольном матче с «Астрой» (2:4).