«Зенит» – лучший российский клуб в еврокубках за всю историю

За 14 сезонов «Зенит» сыграл в еврокубках 131 матч и набрал 187 очков в таблицу коэффициентов УЕФА.

Это лучший результат среди всех российских клубов, участвовавших в еврокубковых турнирах. Всего таких клубов 20. Чаще всех – по 20 раз – в еврокубках стартовали «Спартак» и ЦСКА.

Отметим также, что «Зениту» принадлежит и лучший результат по проценту побед во всех матчах – 51%. У «Спартака» – 40%. У ЦСКА – 38%.

Кроме того, «Зенит» на данный момент занимает самое высокое среди российских команд место в клубном рейтинге – 18-е.

Все участники еврокубков от России