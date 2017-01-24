Американские ученые: мозг мешает человеку худеть

Американские ученые утверждают, что мозг мешает человеку худеть

Американские исследователи из Национального института здравоохранения считают, что тем, кто набрал лишний вес, похудеть мешает их собственный мозг.

Ученые доказали этот эффект мозговой ловушки с помощью эксперимента на мышах: одну группу подопытных мышек ученые кормили очень жирной пищей, вторую группу потчевали исключительно здоровым для мышей питанием. В результате ученые зафиксировали следующую картину: через какое-то время мышки, употреблявшие жирную пищу, просто стали меньше двигаться, причем, это произошло еще до того, как они набрали вес.

В ходе выяснения причин малоподвижности подопытных, ученые выяснили: у толстеющих мышей сильно понижено содержание дофамина D2, что напрямую влияет на чувство удовольствия от движения. Американские исследователи предположили, что то же самое происходит с полными людьми: их мозг начинает посылать телу сигналы, стимулирующие отказ от физической активности, что приводит к росту лишнего веса.