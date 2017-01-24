Дарио Срна: Не хотел бы рассказывать о моих переговорах с «Барселоной»

Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна подтвердил интерес со стороны «Барселоны», а также объяснил, почему решил остаться в чемпионате Украины.

«Эта история уже завершена. Не хотел бы рассказывать о моих переговорах с «Барселоной», но мне было легко принять решение остаться. Я уже давно говорил, что хочу закончить карьеру в «Шахтере». Сейчас нам осталось совсем чуть-чуть до победы в чемпионате. Для меня и команды на данный момент это главная цель. И, конечно, хотим как можно дальше пройти в Лиге Европы», – сказал Срна, слова которого приводит официальный сайт «Шахтера».

Напомним, хорват выступает за «горняков» с 2003 года.







