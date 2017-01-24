Мэнни Пакьяо: Я человек, а не робот. Четыре боя за год - это просто невозможно
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо не подтвердил информацию своего промоутера Боба Арума о том, что в 2017 году он выйдет на ринг четыре раза.
- Я человек, а не робот. Мне сейчас тяжело провести даже два боя за год. А четыре поединка – это просто невозможно, - заявил 38-летний Пакьяо в интервью порталу Ringtv.com.
Ранее сообщалось, что летом текущего боя Мэнни может провести поединок в России.
22 апреля Пакьяо сразится с малоизвестным австралийцем Джеффом Хорном.
Филиппинец, избранный в Сенат своей страны, завоевывал титулы в восьми весовых категориях. В данный момент он является чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии WBO.
38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 - нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя завершил вничью.