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Мэнни Пакьяо: Я человек, а не робот. Четыре боя за год - это просто невозможно

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо не подтвердил информацию своего промоутера Боба Арума о том, что в 2017 году он выйдет на ринг четыре раза.

- Я человек, а не робот. Мне сейчас тяжело провести даже два боя за год. А четыре поединка – это просто невозможно, - заявил 38-летний Пакьяо в интервью порталу Ringtv.com.

Ранее сообщалось, что летом текущего боя Мэнни может провести поединок в России.

22 апреля Пакьяо сразится с малоизвестным австралийцем Джеффом Хорном.

Филиппинец, избранный в Сенат своей страны, завоевывал титулы в восьми весовых категориях. В данный момент он является чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии WBO.

38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 - нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя завершил вничью.

Проводы Пакьяо в России? Кто может стать соперником легендарного филиппинца


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