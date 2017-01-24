Филип Крэйвен: Я не знаю, будет ли сборная России на ОИ-2018

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен высказался о возможности участия сборной России в Паралимпийских играх в Пхенчхане.

«Я не знаю, будет ли сборная России в Пхенчхане, – приводит BBC слова Крэйвена. – И не думаю, что многие знают. Я не жду, чтобы кто-то извинился. Давайте дождемся решения вопроса.

Россия – крупная спортивная нация. Нам их не хватает в спортивном смысле. Но мы не можем допустить до соревнований сборную, запятнанную тем, что произошло раньше».

Напомним, в августе МПК отстранил сборную России от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро на основе публикации первого доклада Макларена.

В ноябре МПК составил список критериев для восстановления членства Паралимпийского комитета России и участия российских спортсменов в международных соревнованиях.