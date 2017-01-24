В «Анжи» объявили имя нового генерального директора
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Анжи», новым генеральным директором махачкалинского клуба стал Саид Абдулаев.
«Решением совета директоров ФК «Анжи» Махачкала генеральным директором назначен Саид Абдулаев», – сказали в пресс-службе.
Накануне стало известно, что команду покинул Сергей Кораблев.
Стоит отметить, что перед Новым годом было объявлено, что Сулеймана Керимова в роли главного акционера «Анжи» сменил Осман Кадиев.
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