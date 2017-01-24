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В «Анжи» объявили имя нового генерального директора

Источник:  ТАССКомментарии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Анжи», новым генеральным директором махачкалинского клуба стал Саид Абдулаев.

«Решением совета директоров ФК «Анжи» Махачкала генеральным директором назначен Саид Абдулаев», – сказали в пресс-службе.

Накануне стало известно, что команду покинул Сергей Кораблев.

Стоит отметить, что перед Новым годом было объявлено, что Сулеймана Керимова в роли главного акционера «Анжи» сменил Осман Кадиев.

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