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На сына Виталия Кличко напал аллигатор (фото)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  World Boxing NewsКомментарии

16-летний Егор-Даниэль Кличко, сын экс-чемпиона мира в тяжелом весе и нынешнего мэра Киева Виталия Кличко, подвергся нападению аллигатора.

- Правило номер один при обращении с аллигатором: когда Эрвин хочет кушать, давайте ему еду. В результате, я отделался синими швами, - прокомментировал инцидент сын знаменитого боксера.

Егор-Даниэль Кличко помогал сотрудникам по уходу за животными в качестве волонтера, в рамках программы благотворительного фонда братьев Кличко. Отмечается, что столкновение с животным могло иметь для юноши более печальные последствия.

Виталий Кличко провел последний поединок на профессиональном ринге в 2012 году: в Москве он нокаутировал немца сирийского происхождения Мануэля Чарра.

Младший брат Виталия Владимир 29 апреля сразится с британцем Энтони Джошуа за чемпионские пояса WBA и IBF в тяжелом весе.


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